Alpes suisses : une tempête a tué cinq randonneurs

Au cœur des Alpes suisses, une tempête a pris au piège quatorze randonneurs français, italiens et allemands dans le secteur du Pigne d’Arolla. Ils faisaient partie d'un groupe d'une dizaine d'alpinistes qui effectuaient la Haute Route Chamonix-Zermatt. Après la mort de leur guide, les victimes ont été contraintes de passer la nuit sur une arête à 3 270 mètres d'altitude. A cause des conditions climatiques, cinq personnes sont décédées et cinq autres se retrouvent dans un état grave. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.