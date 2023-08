Alpes vertigineuses : avec les pilotes de l'extrême

À sept heures du matin, décollage immédiat. De la plaine à la haute montagne, ils sont les seuls à faire 1 000 mètres de dénivelé en quelques secondes, avec à chaque fois la sensation de redécouvrir les Alpes. Le premier chantier de la journée pour Christian et ses fils, bétonner les piliers d’un futur télésiège d’Avoriaz (Haute-Savoie). Pour effectuer les travaux, pas d'autres choix que d'utiliser l'hélicoptère. Les deux frères dans les airs, sous l'œil attentif de leur père. Une histoire de famille qui les a toujours réunis. Pour Christian, c'était inespéré, lui qui a créé seul l'entreprise familiale. Son parcours laisse admiratif. Issu de famille de paysans, il a commencé comme gardien de chèvres, moniteur de ski, plombier, maçon, autant de métiers qui lui a permis d'apprivoiser la montagne et de garder les pieds sur terre. Ils sont des pilotes, mais avant tout des hommes de terrain. Ces montagnes, ils les connaissent sur le bout des doigts. Ils se démènent chaque jour sans compter leurs heures, toujours avec la même détermination et la même envie. TF1 | Reportage S. Agi, J. Chaize