Alpes vertigineuses : le train le plus pentu du monde

Ils viennent du monde entier pour le vivre : le frisson. Ce ne sont pas des montagnes russes, mais un train suisse. Le plus raide du monde, la pente est à 48%. Une locomotive à crémaillères, qui grimpe dans la montagne, s'accroche à la falaise comme les bouquetins qu'elle croise. Entre forêts, rochers, tunnels et depuis la fenêtre, le grand vide. Les conducteurs y sont comme dans un parc d'attraction et n'ont pas le droit de trembler. Après 18 minutes de trajet, vous pensez le spectacle terminé. Nous voici au terminus à 2 100 mètres. Panorama étourdissant depuis la montagne du Pilate. Pour immortaliser votre courage, place aux photos souvenirs et à un hymne suisse. Si après cela, vous avez encore le mal des montagnes, goûtez à la spécialité de la région. Un probable mélange de pâte, de pomme de terre et de compote de pommes. Vous avez aimé la montée, attendez de voir la descente. Mais avant, déménagement du tableau de bord... à l'autre bout du train. Pour le conducteur, être aux commandes de ce train des Cimes est un rêve de gosse. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell