Alpes vertigineuses : les sensations fortes de la via ferrata

Ces vacanciers s'élancent dans une via ferrata au-dessus d'Annecy. Mélange de randonnée et d'escalade, la première via ferrata est créée dans les années 1840, avec un objectif, rendre la montagne plus accessible. La pratique se développe ensuite dans les Dolomites pendant la Première Guerre mondiale. Rassurez-vous, ce sport est devenu plus ludique. On dénombre à ce jour plus de 200 parcours partout dans le pays. À 60 kilomètres, au cœur du Beaufortain, celui-ci est réputé comme étant l'un des plus beaux des Alpes. La via ferrata permet de découvrir des lieux inaccessibles en randonnée, comme ici, à 2 300 mètres d'altitude. L'été, plus de 300 personnes escaladent chaque jour ces parois calcaires. Les guides doivent sans cesse contrôler l'itinéraire. Après cinq heures d'effort, on redescend avec la fierté d'avoir réussi, des souvenirs plein la tête, et sûrement quelques courbatures. TF1| Reportage M. Chaize, F. Marchand