Alpina Raid : l’aventure en Peugeot 205 touche à sa fin

C'est un convoi un peu particulier qui sillonne les plus belles routes des Alpes. Uniquement composé des mythiques Peugeot 205. Cette aventure Alpina Raid, ce sont 800 kilomètres à parcourir en une semaine, 25 cols et un objectif : rejoindre la Méditerranée depuis les sommets. Forcément, les journées sont longues, il ne faut rien négliger avant le départ. Unis autour d'une même passion, les frères et sœurs Retailleau embarquent pour leur premier raid. Le convoi atteint le col de Fauniera, en Italie. À 2 500 mètres d'altitude, les routes sont vertigineuses, difficilement praticables pour ces vieilles voitures. Mais c'est là, tout le défi. Une fois arrivé au sommet, c'est l'émerveillement. Après sept heures de route, les 46 équipages atteignent enfin leur destination : l'ancien fort militaire de Tende, à la frontière entre l'Italie et la France. Un panorama époustouflant pour passer la nuit. Et quand le soleil se couche, rien de tel qu'un feu pour regagner des forces. Au réveil, ils quitteront définitivement la montagne pour voir enfin la mer.