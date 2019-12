Alpine A110 : le nouveau modèle renoue avec le succès

Avant sa disparition en 1995, l'Alpine A110 était une voiture sportive culte des Trente Glorieuses. En 2017, la production a été relancée à Dieppe, en Seine-Maritime. C'est la seule usine où la nouvelle version de la mythique voiture bleue est fabriquée et son succès est indéniable. Environ 400 salariés s'attellent à la tâche pour répondre aux attentes des clients aux quatre coins du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.