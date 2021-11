Alpinistes français portés disparus près de l'Everest : ce que l'on sait de l'accident

Les trois jeunes français avaient échappé à une avalanche sur la paroi de l'Himalaya. Ils étaient à 6 000 mètres d'altitude, au sud de l'Ama Dablam. Leurs empreintes indiquent qu'ils auraient renoncé à leur ascension, mais leurs traces se perdent dans la descente et une partie de leur matériel a été retrouvée. "Ils ont fait un choix de redescendre plutôt que de continuer, c'était la bonne décision. Pendant la descente, on ne sait pas exactement ce qui s'est produit, a priori ils auraient été emportés jusqu'au pied de la face", explique Christophe Moulin, guide de haute montagne. Ils faisaient partie d'un groupe de huit alpinistes chevronnés : Louis Pachoud, 27 ans, tout comme Gabriel Miloche et leur entraîneur Thomas Arfi, 34 ans. Quelques jours plus tôt, ce dernier postait des photos de leur expédition. Arrivés en début octobre au Népal, ils ont enchainé les sommets. Les cinq autres avaient d'autres objectifs. Ils sont indemnes et ont peu d'espoir pour les jeunes membres du groupe Excellence alpinisme national. Une formation d'élite, qui, depuis trente ans, a formé plusieurs générations d'alpinistes français.