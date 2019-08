Alsace : Altwiller, de nouveau frappé par la sécheresse

A Altwiller, en Alsace, c'est la deuxième année consécutive que la commune est victime de sécheresse. L'ampleur est telle que les dégâts se constatent sur les maisons. De jour en jour, les interstices se transforment en fissures et le sol argileux se lézarde. Suite à la sécheresse de 2018, l'état de catastrophe naturelle a été décrété dans treize communes bas-rhinoises dont Altwiller. Les habitants craignent que le même scénario ne reprennent en 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.