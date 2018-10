Grand Est : bientôt un statut particulier pour l'Alsace

L'Alsace n'a plus d'existence administrative depuis la création de la région Grand Est, au grand désarroi des habitants. L'Etat est désormais prêt à soutenir la création d'une collectivité alsacienne regroupant le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Une disposition accueillie avec enthousiasme par les habitants qui revendiquent une identité culturelle, économique ou linguistique. Le gouvernement tranchera bientôt le nom à donner à cette nouvelle collectivité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.