En Alsace, les Bredele se confectionnent en famille

A Rangen, accompagnée de ses enfants et de sa petite fille, Jeanne, 78 ans confectionne des dizaines de variétés de Bredele. Les recettes de ces gateaux de fin d'années sont innombrables, mais elles ont toutefois une base commune. Les emporte-pièces font également partie de la coutume. Toutes les familles alsaciennes ont les siens.