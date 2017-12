Alsace : la Croix-Rouge offre un spectacle de Noël inoubliable pour 2000 enfants

Plusieurs associations caritatives se mobilisent dans l'Hexagone en cette période de fin d'année. En partenariat avec Le Royal Palace, la Croix-Rouge a organisé mercredi 27 décembre 2017 un spectacle de Noël grandiose pour 2000 enfants en Alsace. Ces derniers auront vécu un après-midi de folie rempli de joie et de bonheur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.