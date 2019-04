Alsace : les intempéries ont balayé la région

De violentes intempéries ont frappé l'Alsace le 24 avril 2019. L'orage s'est formé au-dessus de sa plaine en fin d'après-midi, avec une activité électrique impressionnante par endroits. Durant plus d'une heure, la région a été balayée par de grosses averses de grêlons. À Lipsheim, la foudre a frappé fort et un bâtiment a même été incendié. Du côté du vignoble, plusieurs domaines ont été également touchés par l'orage. Mais heureusement, les raisins encore embryonnaires ont été épargnés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.