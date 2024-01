Alsace, l'autre pays du foie gras

Traditionnellement, il est plutôt consommé au moment des fêtes. Mais en Alsace, le foie gras est une spécialité, on le savoure tout au long de l'année. Appréciées dans les familles, les recettes sont transmises de génération en génération. Froid ou à peine saisi à la poêle, le foie gras de canard préparé en Alsace se suffit à lui-même. L'histoire est méconnue, mais la première recette à base de foie gras aurait été inventée en Alsace. Au XVIIIe siècle, le cuisinier du maréchal de Contades, alors gouverneur de Strasbourg (Bas-Rhin), imagine une recette à base de foie d'oie entier enveloppé d'une farce de veau et de lard, puis cuit en croûte. Le pâté de foie gras est né à cette époque. Un peu oublié au fil des siècles, chez ce producteur alsacien, on a tenté de remettre au goût du jour la recette originale de 1780. Une tradition toujours bien ancrée en Alsace, des restaurants ont en fait leur spécialité. Évidemment accompagné d'un verre de vin blanc d'Alsace plutôt sucré, l'assurance d'un excellent repas et d'un bon moment autour de la table. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings