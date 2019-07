Alsace : les groupes folkloriques au cœur des traditions

Tous les dimanches, des groupes folkloriques réchauffent la scène avec des chorégraphies bien maîtrisées, au rythme de l'accordéon. En Alsace, les habitants sont très attachés aux coutumes. Pour cela, les préparatifs des costumes sont indispensables, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le but est de transmettre la tradition alsacienne aux jeunes générations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.