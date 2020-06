Découverte de l'Alsace et de la Lorraine (1/4) : à la rencontre de Bruno Hertz, un viticulteur très attaché à ses vignes

À Eguisheim (Haut-Rhin), l'un des plus beaux villages de l'Hexagone, la vigne fait partie du paysage depuis toujours. Bruno Hertz y exploite une partie d'un coteau volcanique depuis 1979. Réputées très difficiles et uniques en Alsace, ces parcelles sont à l'origine d'un grand cru un peu particulier : le Rangen. Les visiteurs viennent d'un peu partout pour déguster les vins du domaine et découvrir cet endroit hors du temps.