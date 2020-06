Découverte de l'Alsace et de la Lorraine (2/4) : Joël Couchouron, un photographe vosgien pas comme les autres

Depuis près de 40 ans, Joël Couchouron ne cherche pas la plus belle image de paysage mais plutôt la rencontre avec ceux qui y vivent. Pour arriver à un tel degré d'intimité avec ces personnages, ce photographe a passé du temps avec chacun d'eux. Pour son dernier livre, il est allé à la rencontre des Vosgiens encore actifs mais très attachés à leur massif. Même s'il dit qu'il en a fini avec ses livres, il n'est pas prêt de fermer sa boutique car il y aura toujours un personnage à rencontrer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.