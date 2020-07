A la découverte de l'Alsace et de la Lorraine (4/4) : les plantes médicinales, des trésors dans les Vosges

Dans la Ferme du Bien-être, dans les Vosges, toutes les plantes sont cultivées biologiquement et ramassées à la main. La cueillette dure tout l'été, tant il y a de variétés. Originaire d'Amérique du Nord, la monarde, par exemple, est connue pour ses vertus digestives et anti-infectieuses. Une fois récoltées, les fleurs vont être séchées pendant 24 à 72 heures avant d'être vendues. Les fermiers récupèrent aussi les plantes en pleine nature pour en extraire l'huile essentielle.