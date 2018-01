Alsace : peut-on s'attendre à une crue du Rhin ?

Le Rhin pourrait sortir de son lit dans les prochaines heures. Le fleuve et ses affluents devraient atteindre leur hauteur maximale ce mardi 23 janvier 2018. Actuellement, le fleuve a un débit proche de 4 000 mètres cubes par seconde. Dans ces conditions, il est surveillé comme le lait sur le feu par le centre d'alerte d'Alsace. Des mesures ont été prises pour faire face à cette éventuelle crue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.