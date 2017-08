Alsace : les potiers sont dépassés face l’inondation des marchés de contrefaçons  

L'histoire des potiers est très ancienne. Elle fait la fierté de la région. Aujourd'hui, il ne subsiste que deux centres importants : Betschdorf et Soufflenheim. Ils sont durement frappés par la crise et les contrefaçons. Par conséquent, les ventes sont en baisse et les ateliers ferment les uns après les autres. Les artisans restant craignent la disparition d’un savoir-faire.