Alsace : retour aux origines du sapin de Noël

L'Alsace est une région où les habitants sont très attachés à la tradition du sapin de Noël. Dans le nord, une famille parcourt une sapinière à la recherche de celui qui sera la vedette dans son salon. L'heure est au choix et à la décoration. Plus au sud, à Sélestat, au cœur de l'église Saint-Georges, l'on peut admirer de surprenants sapins de Noël suspendus au plafond. Le lieu retrace les origines de ce fameux arbre de Noël.