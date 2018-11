En Alsace, un commerce repris grâce à SOS villages est en difficulté

Béatrice Ansel, la nouvelle gérante de l'épicerie multiservices au village de Walbach a du mal à faire tourner son commerce. Malgré sa large palette de service qui comprend une terrasse externe pour le petit-déjeuner, une épicerie, une poste, une boulangerie et même de la livraison à domicile, les clients ne sont pas au rendez-vous. De nombreux habitants préfèrent s'approvisionner chez les commerçants urbains, jugés plus pratiques. Son lieu de vie et de rencontre pourrait disparaître alors qu'il suffirait que quelques foyers fassent quelques achats toutes les semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.