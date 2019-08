Alsace : un recrutement difficile pour les vendanges

En Alsace, les vendanges commencent dans une quinzaine de jours. Pourtant, un grand manque de main-d'œuvre persiste dans la région. Entre Colmar et Wuenheim, dans le Haut-Rhin, une plateforme a été créée depuis plus de vingt ans pour faciliter le recrutement. Alsace Vendanges utlise la géolocalisation et met en relation les vendangeurs et les vignerons. L'Alsace compte près de 5 000 producteurs de raisins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.