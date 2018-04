Les Alsaciens vont faire leur choix sur l'appellation de leur région

Les Alsaciens pourraient être de nouveau appelés à se prononcer sur une éventuelle fusion entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Car ils sont toujours fortement attachés à l'Alsace, ancienne appellation de la région Grand Est. Ils ne comprennent ni n'acceptent pas ce nouveau nom. A Strasbourg, l'identité alsacienne est très soutenue par la population. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.