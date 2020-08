Alta Lumina : une balade nocturne enchantée en Savoie

Été comme hiver, la station des Gets en Savoie propose une balade enchantée en pleine forêt. C'est une randonnée nocturne qui permet de profiter de la forêt entièrement transformée. Des centaines de diodes lumineuses recouvrent le parcours divisé en sept espaces différents que chacun découvre à son rythme. Sur les arbres, les projections semblent parfois plus vraies que nature. Une activité unique en Europe qui a nécessité un an de conception et deux mois de montage à la station des Gets.