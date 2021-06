Alzheimer : un nouveau médicament suscite l’espoir

Fabriqué par un laboratoire américain, le nouveau médicament contre Alzheimer ne guérit pas la maladie, mais ralentirait plutôt le déclin cognitif chez certains patients. Une bonne nouvelle pour les associations qui attendent depuis 18 ans l'arrivée de traitements, mais qui appellent cependant à la prudence. En effet, les résultats des essais sur l'homme étaient encore mitigés. Ce médicament nécessite donc un essai clinique de confirmation de son efficacité. Il est à noter que ce traitement ne fonctionne qu'à de très fortes doses chez des patients en tout début de maladie. De leur côté, les médecins français sont aussi réservés. Beaucoup d'experts souhaitent qu'il y ait une troisième étude. "On attendait que les essais cliniques soient suffisamment probants pour qu'il n'y ait pas de difficultés ensuite pour la mise en place", précise le Pr Marie Sarazin. D'autres médicaments sont en cours de développement et suscitent beaucoup d'espoir face à une maladie qui touche plus d'un million de personnes dans le pays et qui reste la première cause de dépendance des personnes âgées.