Amandes, le trésor de la Provence

C’est le trésor d’automne du plateau de Valensole (Alpes-de-Haute-Provence). Après la lavande, c’est l’heure des amandes. Dans les champs d’amandiers, le spectacle vient de démarrer. L’amande se récolte avec une machine unique : il faut faire vibrer l’arbre. Durant les gelées du printemps dernier, la majorité des arbres ont été sauvés grâce au brûlage de pailles pendant plusieurs nuits. Il n’y a que 10% de perte. Jean-Pierre Jaubert savoure le fruit de son travail. Les amandes sont ensuite séchées durant deux semaines avec un courant naturel qui traverse ce hangar, à 700 mètres d’altitude. Puis, elles sont cassées dans cette machine et triées à la main. Chaque année, 25 à 35 tonnes d’amandes sont conditionnées. Elles vont bientôt arriver en magasins et seront vendues entre 19 et 22 euros le kilo. C’est une tradition en Provence, juste avant les fêtes de Noël : avec les amandes, on prépare le Nougat noir ou des pralines, à vous de voir.