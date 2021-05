Amandine Petit en route pour la finale de Miss Univers

Une vidéo pleine d'élégance pour présenter Miss France 2021 au monde entier. Amandine Petit pourrait bien devenir ce dimanche la nouvelle Miss Univers. Sur ses réseaux sociaux, la jeune femme dévoile les coulisses de sa préparation. Elle incarnera notamment une "Marianne" fière et toute en paillettes. "Pour moi, représenter une icône française forte et inspirante me tenait à cœur", dit-elle. Les parents d'Amandine sont ses plus grands fans. Ils ne ratent pas une miette des répétitions. A cause du Covid, la famille ne pourra pas faire le déplacement jusqu'en Floride. C'est à travers leurs écrans qu'ils suivront la compétition avec toujours autant de ferveur. Amandine Petit marchera-t-elle dans les pas d'Iris Mittenaere, dernière française à avoir remporté la couronne de Miss Univers en 2017 ? Réponse dans la nuit de dimanche à lundi, à partir de deux heures du matin, heure française.