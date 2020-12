Amandine Petit, Miss France 2021, invitée du 13h de TF1

Amandine Petit, Miss Normandie et désormais Miss France 2021, n'a dormi que cinq heures samedi dernier. Malgré la fatigue, elle se sent "très bien". "J'avais hâte de vous retrouver ici, car cela fait partie des événements qui marquent aussi Miss France", a-t-elle affirmé. Auparavant, sa grand-mère avait également reçu un prix de beauté. En effet, elle avait été élue Reine de Creully. "J'ai pris la relève, et là quelques années après, me voilà avec l'écharpe de Miss France, j'en suis très fière", a confié Amandine Petit. L'élection au Puy du Fou, sans public, ou presque, avait eu un record d'audience de 8,6 millions de téléspectateurs. Il s'agit de la meilleure depuis 2006. "On a battu des records, des parts de marché historiques chez Miss France", affirme Sylvie Tellier. "Ça nous montre à tel point, 100 ans après le premier concours de beauté, il y a toujours autant de ferveur pour ce programme", a-t-elle poursuivi.