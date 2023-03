Amas de poubelles, des premiers ramassages ce matin

Depuis plus de dix jours, aucun éboueur n'était passé. Dans le centre-ville de Paris, l'arrivée d'un camion poubelle était inespérée de la plupart des riverains. Face à la quantité colossale des déchets et des débris qui jonchent les trottoirs, les quatre agents semblent peu nombreux. Les habitants sont quand même soulagés. Ces éboueurs n'ont pourtant pas été réquisitionnés. La société privée qui les emploie a été prié par la mairie de Paris de venir nettoyer une partie du quartier. D'après les riverains, il faudrait des dizaines d'autres passages pour que plus aucune poubelle ne traîne dans les rues. Au même moment, au Sud de la capitale, l'ambiance était électrique devant un incinérateur bloqué depuis dix jours. Les forces de l'ordre ont dû utiliser la force pour déloger les employés grévistes. Partout dans la capitale, les réquisitions ne sont pas encore effectives. L'État aimerait éviter d'y recourir, mais n'hésitera pas à le faire si la situation s'enlise. TF1 | Reportage G. Brenier, F. Couturon, B. Poizeul