Ambert rend hommage aux gendarmes tués en portant secours à une femme

Julien Tufféry est garde-champêtre à Ambert (Puy-du-Dôme) depuis douze ans. Les trois gendarmes tués la semaine dernière, il les a bien connus. Il se dit "très attristé, très peiné" par la disparition de ces derniers. "Aujourd'hui, nous espérons que le plus beau des hommages leur sera rendu", confie-t-il. La mairie a installé un écran géant sur la place principale de la commune. Trois livres de condoléances y seront installés pour honorer la mémoire de ces héros du quotidien. La plupart des commerces de la commune fermeront ce lundi après-midi. Les gendarmes, eux, font une dernière répétition. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Florence Parly, la ministre des armées, assisteront à la cérémonie d'hommage. "L'essentiel aujourd'hui, c'est un bel hommage aux familles, aux enfants, aux pères, aux fils de nos trois gendarmes disparus", a précisé Guy Gorbinet, le maire d'Ambert. Chaque jour, bouquets de fleurs et lettres de remerciement continuent d'être déposés devant la gendarmerie nationale de la commune.