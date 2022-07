Ambiance de fête sur les routes du Tour de France

Ils sont au Col du Télégraphe (Savoie) depuis des heures, voire depuis plusieurs jours. La plupart ont dormi sur le bord de la route, à la belle étoile et dans des conditions parfois rudimentaires. Ils font des petits sacrifices pour être sûr d’avoir la meilleure place. En effet, le Tour de France peut passer d’une minute à l’autre. En place depuis une semaine, Christiane et André ont choisi le confort de leur caravane suffisamment équipée pour tenir plusieurs jours. Pour rien au monde, ils ne rateraient le Tour de France. En plus de la bonne humeur, c’est surtout dans ces moments qu’on se fait des copains, ou qu’on les retrouve. Mais le Tour de France est aussi une tradition transmise de génération en génération. "Depuis que je suis toute petite, mes parents nous emmenaient, et je continue avec mon mari, avec la famille", dit une des spectateurs. Ils sont passionnés jusqu'à vouloir se mettre dans la peau des cyclistes. Toute la journée, ils seront des centaines, plus motivés que jamais, à suivre de près les cyclistes du Tour de France. TF1 | reportage C. Eckersley, J. Chaize