Ambiance de Noël sur le marché du Grau-du-Roi

Avec les vitrines, les illuminations et les sapins, l'ambiance de Noël se fait sentir sur les petits marchés dans les régions. Au Grau-du-Roi, dans le Gard, les habitants commencent à faire leurs achats pour les fêtes. Alors que certains consommateurs ne sont pas pressés, d'autres préfèrent anticiper pour pouvoir gâter leurs proches sans craindre pour leur budget. De leur côté, les commerçants espèrent que la magie de Noël va s'installer au Grau-du-Roi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.