Ambiance morose dans les stations de sport d'hiver

La météo dans les Pyrénées-Atlantiques n'est pas au beau fixe. À Gourette, la neige a presque complètement fondu à cause des trombes d'eau et du vent. Les installations sont également à l'arrêt dans la station de ski. Du côté des réservations, il n'y a que 25% de remplissage à la veille des vacances. D'ailleurs, les commerçants s'apprêtent à vivre un Noël sans neige et sans touristes pour la deuxième année consécutive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.