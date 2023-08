Ambiance western au bord du lac

Ce mercredi matin, nous avons opté pour un petit-déjeuner avec vue. Un couple est venu de Lozère pour passer la nuit dans un lodge insolite. Ils sont seuls dans un décor digne d'un film de Sergio Leone, et réveillés par un bruit discret. La journée, nous avons profité de la balade à cheval à travers la ruffe, une roche qui est rougie par l'oxyde de fer après 270 millions d'années de sédimentation. Soudain, à l'horizon, on aperçoit le lac du Salagou. Il est comme une oasis au milieu d'un désert. Marine Seghieri, monitrice à l‘équi-lodge L'Attrape Rêve, nous le fait découvrir. Pour cette fois, nous avons réussi à rester au sec, ce qui n’est pas toujours évident en ce haut milieu du canoë ou de la planche à voile. C'est un paysage insolite et artificiel. Le lac a été créé il y a 50 ans pour servir de réserve aux agriculteurs du coin. Mais aujourd'hui, les familles en vacances aussi en profitent. L'eau est un peu fraîche et le soleil est plutôt agréable. TF1 | Reportage D. De Araujo