Ambiance Western au ranch dans le Gard

À première vue, on pourrait se croire en Amérique du Nord. Nous sommes sur les plateaux du Grands Causses, entre le Gard et l'Aveyron. En Occitanie, de nombreux ranchs ont vu le jour comme celui de Randals Bison. Ces cavaliers partagent la même passion pour le Western et à chacun son histoire. Dans ce décor, certains se font leur cinéma. Parmi eux, des fermiers venus de tout le pays. Ils participent là-bas à une formation pour perfectionner leur technique de travail sur le bétail. Dans leur culture, il y a bien sûr Lucky Luke. "On a tous voulu être Lucky Luke un jour ou l'autre, c'est toute notre jeunesse", confie un cavalier. Le fait que cela dure toujours et que les jeunes adorent, "c'est bien, ça veut dire que la culture un peu Western continue à vivre à travers des BD comme Lucky Luke", explique Théo Balembois. Nathan Balembois travaille dans cette ferme-auberge qui accueille chaque année des touristes. Nous lui avons fait lire le nouvel album de Lucky Luke, histoire de raviver ses souvenirs. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez