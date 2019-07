Amboise : la ville et son château attirent les touristes

Les vacanciers sont nombreux à troquer les plages pour les villes historiques et culturelles. Amboise est l'une d'entre elles. Son histoire et son château attirent des touristes du monde entier. La ville est animée à l'occasion du 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Une saison estivale qui s'annonce prometteuse, avec un indice de fréquentation en hausse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.