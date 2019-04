Amboise : Léonard de Vinci, l'un des plus grands artistes de la Renaissance

Cette année 2019, on célèbre les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. C'était le 2 mai 1519 à Amboise. A part son métier de peintre, Léonard de Vinci était également architecte, metteur en scène de fête et ingénieur civil ou militaire. Ses inventions sont désormais exposées dans les salles des maquettes et dans les parcs du château, accessibles au grand public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.