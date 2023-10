Amende de 100 euros pour s'être trompés de gare : que faire ? Le 13H à vos côtés

La question concerne une amende un peu salée alors qu'on a un billet de train. Alain et son épouse sont en vacances en Hexagone. Ils prennent le train à Carnolès, dans les Alpes-Maritimes, et ils veulent se rendre à Nice. Comme il n'y a pas de guichet à la gare de Carnolès, ils ont eu quelques difficultés. Le couple prend alors la destination de Nice-Riquier. Mais à bord du train, Alain s'aperçoit qu'il faudrait mieux descendre à Nice-Saint-Augustin. Il va voir les contrôleurs et demande si cela est possible. Il se fait alors verbaliser puisque la gare de Nice-Riquier est désormais dépassée. Celle dans laquelle il veut aller est pourtant juste après. Cela semble un peu sévère sachant que le prix du billet vers Nice-Riquier est de 9,80 euros l'aller-retour. Pour Nice-Saint-Augustin, c'était 13,80 euros. C'est vrai que c'est plus cher, il n'y a pas de contestation possible. Alain écope d'une amende de 50 euros et son épouse également. Le coût du trajet était alors de 119,60 euros. Que peut faire Alain ? T. Coiffier