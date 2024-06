Ameublement : une nouvelle vie en ligne pour Habitat

Des cartons contiennent les premières commandes. La marque Habitat vient juste d'être relancée et les clients sont déjà au rendez-vous. Dans l'entrepôt, près de six millions d'euros de stock dormaient là depuis la liquidation judiciaire d'Habitat. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles embauches, mais des procédures améliorés pour supporter le regain d'activité. Une équipe marketing travaille déjà sur les nouvelles collections. Les fournisseurs et la qualité, eux, devraient rester inchangés, car la marque jouit toujours d'une bonne réputation. En revanche, les prix n'ont pas baissé. Désormais, les meubles sont vendus exclusivement en ligne, les magasins, c'est terminé. L'enseigne Habitat procède à un changement de modèle. "Un de nos challenges, ça va être effectivement de séduire un autre type de clientèle qui était plus habitué à aller en magasin et leur dire que le seul moyen de commander à Habitat aujourd'hui, c'est de commander en ligne", explique Sacha Vigna, directeur général de habitat & Vente-unique.com. L'objectif annoncé est d'atteindre dix millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici un an. TF1 | Reportage S. Cardon, A. Ponsar