Amiens, "la plus belle cathédrale du monde" pour Jean-Pierre Pernaut

On ne compte plus les nombres de fois où nous sommes venus lui rendre visite. C'est une façon de prendre régulièrement des nouvelles de cette dame, vieille de 800 ans. À chaque fois, la cathédrale d'Amiens nous a révélé un peu de ses secrets et un peu de ses mystères. Jean-Pierre Pernaut aimait venir ici et il l'aimait tellement qu'il a fini par dire que c'était sa cathédrale.Il faut dire que c'est un joyau de l'art gothique dont les Picards sont très fiers. Le prêtre de la cathédrale avait reçu Jean-Pierre l'an dernière lors d'un tournage. Il est passionné par l'édifice. La cathédrale raconte toute l'histoire de la Picardie. Elle a commencé à être construite en 1220. Alors, lorsqu'il faut réhabiliter la pierre ou les vitraux abîmés par le temps, c'est un chantier gigantesque et périlleux. C'est à ce moment-là que les ouvriers d'art, les couvreurs, les tailleurs de pierre, ou encore les vitraillistes entrent en scène. Ici, on travaille sur des vitraux du XIIIe siècle avec une infinie précaution. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier