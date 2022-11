Amoxicilline, alerte sur des manques en pharmacies

En temps normal, une soixantaine de boîte d'Amoxicilline sont vendues par semaine dans cette pharmacie. Mais aujourd'hui, les réserves se font rares. Au moment de passer commande, le constat est dans appel. "C'est de plus en plus rare et on essaie de trouver des marques différentes", témoigne Céline Guyot-Coste, pharmacienne. Actuellement, c'est la forme en poudre buvable pour les enfants qui est la plus difficile à trouver. Alors les officines tentent de s'adapter. Plusieurs raisons sont évoquées pour cette pénurie : la difficulté d'approvisionnement en matières premières, une production moins importante avec le Covid, et une concurrence forte entre les pays pour avoir de l'Amoxicilline. Résultat, l'Agence nationale de sécurité du médicament a demandé aux laboratoires français de ne plus l'exporter. Même si c'est l'antibiotique le plus prescrit dans l'Hexagone, ce pédiatre n'a pas encore reçu de consigne particulière sur l'Amoxicilline. TF1 | Reportage F. Frixon, P. Delannes, R. Cassan