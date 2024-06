Analyses médicales : livrées plus rapidement par drone

Cette patiente est venue pour une banale prise de sang. Mais son prélèvement s'apprête à effectuer un trajet hors du commun pour rejoindre le centre de laboratoire Cerballiance à Granville (Manche). Ce laboratoire d'analyses mène une expérience unique en Europe. L'objectif est de réduire le temps de transport des échantillons, notamment pour les pathologies graves. Au moment du décollage, pas de télépilote. Le drone est entièrement autonome. Son trajet est programmé dans un couloir aérien et surveillé à distance par une société spécialisée dans ce transport. Le drone va parcourir une distance de 50 kilomètres, à une vitesse de 110 kilomètres par heure. Pour le moment, il n'est qu'en phase de test. C'est donc Philippe qui assure les transports du reste des échantillons en voiture. Une heure en voiture contre 30 minutes en drone. Deux fois plus rapide et surtout plus écologique. L'entreprise Cerballiance espère que la ligne sera opérationnelle d'ici la fin de l'année. Elle projette déjà d'en ouvrir d'autres dans l'Hexagone. TF1 | Reportage E. Vinzent, A. Santos