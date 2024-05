Ancienne mine : quand le lac apparaît

Comme un petit air de Canada, nous sommes pourtant à Forbach en Lorraine, au pied d'un chevalement de mine et ce n'est pas un hasard. Pour cause, ce petit lac entouré de forêt, a d'abord été près de 100 ans une carrière qui servait aux mines de charbon. Les habitants du pays savaient qu'une fois les mines fermées, l'eau allait envahir les galeries et remonter à la surface. Mais pas au point d'offrir un tel spectacle. Avec ce lac inattendu, les élus ont choisi de tourner définitivement la page du charbon. Près de 5 000 euros ont été déjà investis dans des aménagements piétonniers et cyclables. Au plus fort de l'exploitation, il y a eu ici jusqu'à 2 750 mineurs. Jacques Naquet était ingénieur des mines. Il a vécu les grandes heures du charbon, mais aussi plusieurs drames mortels. Pour lui aussi, il est important de faire vivre ces friches industrielles. Dans tout le bassin houiller de Moselle, les projets de reconversion naturelle de site minier se multiplient, comme à Freyming-Merlebach où un lac est aussi apparu au milieu de rochers, dignes du Colorado. TF1 | Reportage V. Dietsch, A. Crunchant