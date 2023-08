Andalousie, les trésors de Jerez de la Frontera

Sous l'œil souverain de Felipe VI, le roi d'Espagne, dansent les chevaux de l'École royale andalouse. Près de 60 Pur-sang espagnols, dits de Haute Ecole, parfaitement dressés pour réaliser des figures en rythme. Tout repose sur le lien de confiance entre le dresseur et son cheval. Depuis le XVe siècle en Andalousie, cette race, réputée pour sa facilité d'apprentissage et son élégance, est dressée. Actuellement, 20 cavaliers, parmi les meilleurs du monde, entretiennent cette tradition. Les écuyers sont évalués sur des figures imposées, notamment le fameux "pas espagnol" où le cheval lance sa patte en avant et parade d'un air princier. La ville qui abrite ce patrimoine millénaire est peu connue des touristes, peu visitée. Peut-être parce que nous avons beaucoup de mal à prononcer son nom, Jerez de la Frontera. Le vignoble de Jerez date des Phéniciens. Il serait le plus ancien du monde encore en exploitation. Dans ces caves, appelées bodegas, le vin vieillit entre quinze et vingt ans. TF1 | Reportage J. De Francqueville, R. Reverdy, E. Gazengel