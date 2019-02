Andorre fixe un prix minimum du tabac pour lutter contre le trafic

Dans la principauté d'Andorre, le paquet de cigarettes le moins cher coûte moins de deux euros. Un prix largement bas qui favoriserait la hausse du trafic vers l'Hexagone. C'est la raison pour laquelle le Parlement d'Andorre a décidé d'augmenter le tarif du paquet de 3,20 à 5,20 euros. Une loi déjà redoutée par les commerçants qui affirment qu'ils risquent non seulement de perdre des clients mais aussi d'accuser des déficits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.