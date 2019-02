Anduze : le marché rythme les longs hivers

Chaque semaine, une quinzaine de producteurs s'installe sur la place du marché d'Anduze. Aussitôt, le centre-ville prend des airs de fêtes et les conversations s'animent. Les habitants y viennent pour faire leurs courses mais surtout pour l'ambiance convivial qui y règne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.