Ânes, chèvres, cochons... le refuge des animaux délaissés

Ce jour-là, ils sont venus en nombre, car ce n’est pas un chat, un petit chien ou un lapin que la SPA vient saisir, mais un âne de 300 kilos. Le quadrupède, manque d’eau, serait isolé depuis plus d’un an et doit se contenter de quelques morceaux de pain en guise de nourriture. C’est une voisine du propriétaire qui l’a signalé. La maltraitance est la première cause de signalement des animaux de ferme appartenant à des particuliers, selon les agents de la SPA. Des enclos surpeuplés ou mal entretenus les amènent aussi à saisir d’autres animaux. Dans plusieurs refuges, le nombre de ces animaux recueillis augmente depuis le début de l’année. Dans un centre à Mulhouse (Haut-Rhin), on en a déjà accueilli une quinzaine, ce qui l’oblige à élargir sa zone d’accueil. À l’heure où les refuges sont saturés, les associations comptent plus que jamais sur des fermes pédagogiques ou des particuliers pour les replacer. Ils doivent remplir plusieurs critères. Les abandons sauvages d’animaux, qu’ils soient de ferme ou domestiques, restent punis de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. TF1 | Reportage K. Yousfi, J. Pasquier, L. Claudepierrre