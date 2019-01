Angerville : les poids lourds interdits de circulation

Avec les chutes de neige observées au pays, le principe de précaution a été poussé à son maximum. Le long de la nationale qui relie Orléans à Paris, des centaines de camions ont été bloqués sur plusieurs kilomètres dans la matinée de ce 30 janvier 2019. Pour cause, la circulation leur était interdite. Certains ont du mal à comprendre pourquoi ils sont fréquemment arrêtés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.