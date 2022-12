Angleterre-France, vivement demain !

Les préparatifs commencent 24 heures avant les quarts de finale. En quelques secondes, la cantine scolaire de cette commune se transforme en fan zone. Banderoles, écran géant, plus de 200 supporters sont attendus samedi soir. Depuis le début de la Coupe du Monde, les habitants se rassemblent ici à chaque match de l'Équipe de France. Dans ce bar aussi, on se prépare. Pour la première fois, les supporters ne se retrouveront pas sur une terrasse ensoleillée, mais dans un chapiteau installé pour l'occasion. "On est au taquet, on a installé la télé. Les autres arrivent avec les fûts, on prépare tout", lance un organisateur. Mais s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est la bière. Franck Deffenain, gérant, attend une livraison de 500 litres. "On prévoit beaucoup. On ne veut pas tomber en rupture parce qu'on sait que si on gagne, ça va être une grosse fête". Alors pour affronter l'Angleterre, Anthony est venu se parer des couleurs de la France. Ici, les accessoires tricolores font concurrence aux costumes de Noël. Avec le passage en quarts de finale, Frédéric a augmenté ses stocks. Si la France gagne demain, le bleu blanc rouge prendra encore plus de place dans sa boutique. TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire