Angoulême : futur Hollywood du dessin animé ?

Connaissez-vous le point commun entre le "Grizzy et les Lemmings", le dessin animé français le plus vu au monde actuellement, "Les Schtroumpfs" et "Les mystérieuses cités d'or" ? Ils ont tous été réalisés dans des studios à Angoulême, ville de 40 000 habitants, en Charente. Dans l'Hexagone, l'industrie du film d'animation a vendu l'année dernière pour plus de 300 millions d'euros de programmes dans le monde entier. Exceptionnellement, nous avons pu nous glisser dans les coulisses du futur dessin animé "Mille Bornes". Tout est réalisé sur ordinateur, mais comme un film classique, chaque détail compte. Après Paris, Angoulême est devenue la deuxième place-forte du cinéma d'animation dans le pays. La ville compte une trentaine de studios, qui emploient plus de 1 500 personnes. Pour former les talents de demain, plusieurs écoles font partie des meilleures d'Europe. Certains étudiants viennent de loin. Dans la commune, les usines de papier ont été réhabilitées pour créer un quartier du dessin animé. Et la ville ne compte pas s'arrêter là. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, R. Cassan